Спутник "Січ 2-30" регулярно выходит на связь, однако работает в ограниченном режиме. Это не позволяет использовать все его мощности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что в настоящее время спутник не может передавать снимки. Также он рассказал, что сателлит испытал кибератаки, которая влияла на его работу. "К сожалению, сейчас есть вопросы по функционированию спутника Сечь 2-30", – заявил Тафтай. Предприятие КБ "Южное", разрабатывавшее и создававшее этот спутник, готовит финальный отчет по функционированию аппарата и его летным испытаниям. По словам Тафтая, предтечей российского вторжения были январские кибератаки на спутник. Напомним, что SpaceX запустила в космос украинский спутник "Січ-2-30" в январе этого года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.