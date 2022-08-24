Пентагон посылает в Украину новое оружие и оборудование, которые лучше подготовят армию к борьбе с российскими войсками на более близких расстояниях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. Последний пакет – первый шаг к устранению некоторых недостатков в вооружении, которое понадобится украинским силам для проведения контратаки. Помощь в размере почти 800 миллионов долларов, о которой было объявлено в пятницу, будет включать 40 бомбоустойчивых машин, оснащенных роликами, помогающими взрывать мины. Также США передают более легкие гаубицы, которые легче перемещать. Еще в пакете будут безоткатные винтовки с радиусом действия в несколько сотен метров и ракетные пусковые установки на расстоянии менее трех миль, что гораздо ближе нынешнего расстояния между украинскими и российскими подразделениями во многих местах. "Это возможности, которые повышают мобильность украинцев, поскольку они смотрят на эту очень сложную среду, в частности, на юге Украины", — заявил журналистам высокопоставленный чиновник обороны США. Напомним, ранее США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.