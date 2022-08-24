Соединенные Штаты Америки (США) в День независимости Украины объявят о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. Издание со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что администрация США объявит о новом военном пакете именно завтра, 24 августа 2022 года. По их словам, деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Хотя при этом не исключено, что в течение года они пока не появятся на поле боя. Средства пойдут на обучение и оснащение украинских войск, чтобы обеспечить их боеспособность "на долгие годы". В отличие от предыдущих пакетов новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предыдущие поставки были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах. Напомним, ранее президент США Джо Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов, в которую войдут предметы оборонного назначения и услуги Пентагона, а также военное образование и подготовка украинских военных. Американское издание Politico писало, что планируется передача управляемых снарядов Excalibur для гаубиц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.