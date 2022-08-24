Украина готова демилитаризировать оккупированный Крым, поскольку российские войска наносят удары с территории полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на Крымской платформе. "Сегодня Крым — это еще один из центров, откуда происходят обстрелы украинских городов и убийство украинцев. Такие действия кафиров превратили военную инфраструктуру России в Крыму в легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранить эти угрозы как для нашей страны, так и для всей Европы", – отметил он. По его словам, одновременно украинская сторона приветствовала бы добровольный выход российских войск из полуострова и других оккупированных территорий. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина без участия других государств будет решать, как освобождать Крым. А секретарь СНБО Алексей Данилов назвал единственный шанс России сохранить Керченский мост. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.