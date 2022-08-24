Осенью состоится первый парламентский саммит Международной крымской платформы. Он пройдет в Хорватии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной рады Руслана Стефанчука в эфире телемарафона. "Сегодня у меня большая честь и удовольствие анонсировать проведение первого парламентского саммита Международной Крымской платформы, который состоится в конце октября. Ориентировочно 24-25 октября, в Хорватии, городе Загребе", — сказал он. Отметим, что Крымская платформа была создана с целью консолидации международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также для усиления безопасности в Европе и на глобальном уровне. Первый саммит был проведен в Киеве в 2021 году в Киеве. Теперь офис Крымской платформы работает в столице постоянно. Напомним, сегодня прошел саммит Крымской платформы в формате онлайн. Мероприятие объединило более 60 участников из разных стран. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет самостоятельно решать, каким образом будет возвращать Крым без консультаций с другими государствами мира. Ранее Зеленский сказал, что Крым был, есть и остается частью Украины. А после того, как он вернется под контроль, станет частью ЕС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.