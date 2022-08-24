Центры предоставления административных услуг в Киеве не будут работать с 24 по 25 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА. "ЦНАПы города Киева 24-25 августа не будут работать из-за ограничения работы информационно-коммуникационных систем ГТС", — заявили в КГГА. При этом в ведомстве отмечают, что Call-центр будет работать в усиленном режиме. Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности поданных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39. Напомним, еще вчера, 22 августа, в КГГА сообщали, что 24 и 25 августа киевские ЦНАПы будут работать только на выдачу готовых паспортных документов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.