Вздутие живота может вызвать у вас чувство дискомфорта, застенчивости и уныния, особенно если вы пытаетесь питаться здоровой пищей. Тем не менее, есть некоторые «повседневные» продукты питания, которые могут быть виновниками.
Стоит отметить, что современные препараты от вздутия живота и газообразования помогают эффективно справиться не только с этими симптомами, но и с причинами метеоризма.
Причины вздутия живота
Наиболее распространенной причиной вздутия живота являются газы в кишечнике, часто вызванные определенными продуктами питания и напитками. Вздутие, болезненные спазмы, урчание в животе и выделение газов доставляют не только физический, но и психологический дискомфорт, и для устранения таких проявлений необходимо соответствующее лечение.
Проблема в том, что многие продукты, считающиеся здоровыми, могут быть причиной вздутия живота.
Некоторые распространенные симптомы вздутия живота, боль или дискомфорт в животе, урчание и громкие звуки в животе, а также чаще, чем обычно, образование газов.
Эксперты по фитнесу объяснили: «Вздутие живота может быть вызвано тем, что некоторые продукты перевариваются немного дольше, чем другие, это может вызвать длительное накопление газов, что приводит к вздутию желудка».
Эксперты утверждают, что даже сбалансированная органическая диета может вызвать вздутие живота и ухудшение здоровья кишечника, но простые изменения могут устранить раздражение и дискомфорт.
Делая более разумный выбор продуктов питания, уделяя больше времени пережевыванию пищи, избегая обезвоживания и зная об индивидуальных ограничениях потребления пищи, вы можете снизить вероятность вздутия живота.
Существует распространенное мнение, что только сильно обработанные продукты могут вызвать раздражение желудка, вздутие живота и ухудшение здоровья кишечника, но это неправильно. Для большинства из нас простой способ узнать, не сидит ли какая-то пища, — это метод проб и ошибок.
Удаление и замена определенных продуктов из вашего режима питания поможет вам создать удобную диету.
Позаботьтесь об этих вещах в случае метеоризма
- Ешьте легкую пищу.
- Пейте больше воды.
- Ешьте небольшими порциями.
- Ешьте пробиотики или ферменты с пищей.
- Позаботьтесь о пищевой чувствительности.
Важно помнить, что все люди разные, и то, что работает у кого-то другого, может не работать у вас. Также стоит посмотреть в сторону препаратов от вздутия живота, в аптеках достаточно лекарств с эффективным действием.
Уделяйте больше времени жеванию, соблюдайте водный режим и помните об ограничениях в еде — все это может быть факторами, которые также могут уменьшить вздутие живота.