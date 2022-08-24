Вздутие живота может вызвать у вас чувство дискомфорта, застенчивости и уныния, особенно если вы пытаетесь питаться здоровой пищей. Тем не менее, есть некоторые «повседневные» продукты питания, которые могут быть виновниками.

Стоит отметить, что современные препараты от вздутия живота и газообразования помогают эффективно справиться не только с этими симптомами, но и с причинами метеоризма.

Причины вздутия живота

Наиболее распространенной причиной вздутия живота являются газы в кишечнике, часто вызванные определенными продуктами питания и напитками. Вздутие, болезненные спазмы, урчание в животе и выделение газов доставляют не только физический, но и психологический дискомфорт, и для устранения таких проявлений необходимо соответствующее лечение.

Проблема в том, что многие продукты, считающиеся здоровыми, могут быть причиной вздутия живота.

Некоторые распространенные симптомы вздутия живота, боль или дискомфорт в животе, урчание и громкие звуки в животе, а также чаще, чем обычно, образование газов.

Эксперты по фитнесу объяснили: «Вздутие живота может быть вызвано тем, что некоторые продукты перевариваются немного дольше, чем другие, это может вызвать длительное накопление газов, что приводит к вздутию желудка».

Эксперты утверждают, что даже сбалансированная органическая диета может вызвать вздутие живота и ухудшение здоровья кишечника, но простые изменения могут устранить раздражение и дискомфорт.

Делая более разумный выбор продуктов питания, уделяя больше времени пережевыванию пищи, избегая обезвоживания и зная об индивидуальных ограничениях потребления пищи, вы можете снизить вероятность вздутия живота.

Существует распространенное мнение, что только сильно обработанные продукты могут вызвать раздражение желудка, вздутие живота и ухудшение здоровья кишечника, но это неправильно. Для большинства из нас простой способ узнать, не сидит ли какая-то пища, — это метод проб и ошибок.

Удаление и замена определенных продуктов из вашего режима питания поможет вам создать удобную диету.

Позаботьтесь об этих вещах в случае метеоризма

Ешьте легкую пищу.

Пейте больше воды.

Ешьте небольшими порциями.

Ешьте пробиотики или ферменты с пищей.

Позаботьтесь о пищевой чувствительности.

Важно помнить, что все люди разные, и то, что работает у кого-то другого, может не работать у вас. Также стоит посмотреть в сторону препаратов от вздутия живота, в аптеках достаточно лекарств с эффективным действием.

Уделяйте больше времени жеванию, соблюдайте водный режим и помните об ограничениях в еде — все это может быть факторами, которые также могут уменьшить вздутие живота.