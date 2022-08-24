Гороскоп на неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым следует приготовиться к вероятным испытаниям, которые им подбросит судьба с 24 по 28 августа. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Близнецы В пути необходимо быть предельно внимательным, поскольку высока вероятность заплатить штраф за нарушение. На работе благодаря своей интуиции сможете реализовать поставленные задачи, что придаст вес вашему авторитету. Также у вас может возникнуть спонтанная поездка на отдых. Весы Весы будут активно участвовать в широкомасштабном проекте. Но будьте предельно осторожны, чтобы вас не подставили с чужими деньгами. Так же в этот период нужно быть внимательным к своему опорно-двигательному аппарату. Если чувствуете боль в спине/ногах – немедленно к врачу. Козерог Вам следует удержаться на этой неделе от азартных игр и ставок. Рискуете проиграть. На этой неделе вам придется заниматься организацией поездки ваших детей на обучение за границу или организацией удаленного обучения. Ранее мы также писали о знаках Зодиака, которым судьба уготовила радикальные изменения. Также астролог дала подробный прогноз на каждый день.