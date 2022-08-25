В России продолжают формировать новые добровольческие отряды для войны против Украины. Скорее всего, большинство "батальонов" будут иметь размер усиленных рот. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что такие специальные формирования не описываются как батальоннотактические группы и, кажется, не структурированы как БТГр. "Непонятно, как они будут использоваться на поле боя, если не собираются друг с другом или с остатками уже развернутых БТГр", — указали в ISW. В Институте изучения войны добавили, что эти "батальоны" не имеют ничего общего с условной боевой мощью батальонно-тактических групп, ворвавшихся в Украину 24 февраля. "После ряда сообщений в СМИ о формировании "Собянского полка" в Москве вербовку прикрыли, вероятно, чтобы избежать критики", — подытожили эксперты. Напомним, ВСУ уже отбили у россиян территории размером с Данию. Ранее мы писали, что украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.