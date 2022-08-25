Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы. В реестр будут включаться данные о фактическом местонахождении льготника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 23 августа 2022 г. №938. Решением правительства заменено "зарегистрированное место жительства" льготника на "задекларированное (зарегистрированное) место жительства (пребывание)" льготника. Документами, подтверждающими фактическое место жительства льготника, есть справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица и другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника. В случае отсутствия справок составляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица по форме, утвержденной Минсоцполитики, который составляется должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества. Напомним, Кабинет министров изменил порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Переселенцы, не получившие пособие на 2000-3000 гривен весной 2022 года, могут повторно подать заявки до 1 октября лично или по почте. Кроме того, переселенцы и другие пострадавшие могут получить помощь по 2 220 гривен в месяц от международных организаций через портал есть Помощь.