Российские оккупанты вывели три надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Из-за шторма 12 кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма. "Однако 4 носителя "Калибров", в том числе 1 подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов", — отметили в ОК "Юг". Украинские военные призвали не испытывать судьбу, пренебрегая сигналами воздушной тревоги, и быть внимательными и ответственными, действовать четко и оперативно. Кроме того, не приближаться к подозрительным предметам и быть внимательными к поведению подозрительных людей. Информацию о них немедленно предоставлять компетентным органам. Напомним, в Днепре и Кривом Роге слышали звуки взрывов. В городах выли сирены, сообщая местным жителям о воздушной тревоге Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.