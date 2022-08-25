В небе над Николаевской областью облака сформировали особые очертания, внешне напоминающие карту Украины в государственных границах, включая временно оккупированный полуостров Крым, а также часть российской Кубани. Фото такой небесной картины опубликовал журналист Сергей Мисюра в своем Facebook. А вот вдоль этой карты четко проходила горизонтальная линия, разделяющая небосклон и облака на нежно синеватый и желтоватый оттенки, словно цвета государственного флага Украины. Примечательно, что подобное "облачное" явление появилось на небе именно в День Независимости, 24 августа, в чем многие пользователи сети увидели вдохновляющий "подарок" украинцам к празднику от самой природы, "знак сверху" во время войны с российскими захватчиками, что территории нашей страны непременно будут освобождены, а все замыслы интервентов – обречены на провал. "Фото дня в День Независимости пришло из Николаева, где в небе появился знак свободной Украины с Крымом и частью Кубани", — подписал снимок корреспондент "АрмияInform".

В небе над Николаевской областью облака сформировали очертания карты Украины (фото: facebook.com/serega.misura) ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Могут ли Кубань и Белгород вернуться на историческую родину – в Украину? Вот как комментируют красивый кадр украинцы в сети: Небесная Канцелярия выпустила новую карту Все будет Украина! Природа – за освобождение Украины! И Крым там без крымского моста И сине-желтый цвет Пусть будет так уж в самое ближайшее время! Ей, пусть будет) Высшие силы и наши ВСУ уже во Вселенной прописали нашу Победу! Слава ВСУ! Храни Господь каждого нашего воина! Напомним, что согласно открытым документам, по переписи 1926 года, часть регионов Кубани имела 75-90% украинцев среди населения, большая часть Кубани в 1897 году говорила на украинском языке. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма. Также мы писали, что хакеры поздравили с Днем Независимости жителей украинских Крыма и Донецка, а также жителей России и в сети появилось яркое видео.