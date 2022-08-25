В День Независимости, 24 августа, по всей территории Украины прозвучало около 200 предупреждений о ракетной опасности. Такой показатель стал больше с 24 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт "Карта тревог". "Было объявлено 189 тревог в областях и г. Киеве. Это абсолютный "рекорд" за все время полномасштабного вторжения", — проинформировали волонтеры. Чаще сирены выли в: Кировоградской области – 12 тревог; Полтавской области – 12 тревог; Запорожской области – 11 тревог; Днепропетровской области – 11 тревог.

24 августа было объявлено 189 тревог в областях и г. Киеве. ⁰Это абсолютный рекорд за все время полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд — 109 тревог был объявлен 23 апреля в канун Пасхи. pic.twitter.com/OEmT0Huumr — Карта тревог (@alerts_in_ru) August 24, 2022 Следует отметить, что предыдущий "рекорд" — 109 тревог был объявлен 23 апреля в канун Пасхи. Напомним, российские оккупанты вывели три надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Следовательно, Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.