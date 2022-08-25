В Соединенных Штатах резко отреагировали на планы России провести судилище над защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса. Он отметил, что Кремль пытается увести от себя ответственность за агрессивную войну Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, совершенных российскими военными в Украине. "Запланированные показательные процессы нелегитимны и издевательства над правосудием, и мы их решительно осуждаем", — подчеркнул Прайс. Спикер Госдепа подчеркнул, что все военнослужащие ВСУ, включая добровольцев, имеют право на статус военнопленных и защиту в соответствии с Женевскими конвенциями. "Мы призываем Москву выполнять ее обязательства в соответствии с международным правом. Соединенные Штаты продолжат выступать на стороне украинского народа, защищающего свою свободу", — добавил дипломат. Напомним, россияне подтвердили подготовку судилища в Мариуполе. В МИД Украины обратились к международным партнерам с призывом заставить РФ соблюдать нормы международного права. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может забыть о дипломатии, если она проведет судилище над украинскими военнопленными. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.