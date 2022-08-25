Украину ждет "большая война" с Россией. Следовательно, необходимо готовиться к затяжным боевым действиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире Радио Свобода. Чиновник подчеркнул, что будет сложно и если кто-то считает, что "пройден какой-то рубикон", то это не так. "Мы будем иметь большую войну с этой страной (РФ – ред.) и нам предстоит приложить много усилий, чтобы победа была за нами", — сказал Данилов. Секретарь СНБО отметил, что Украине нужна победа, которая навсегда отразит желание России воевать против ВСУ. "Нам нужна победа, которая сломает позвоночник той твари, которая сидит на территории РФ и постоянно посягает на чужие территории. Если мы это сейчас не сделаем, это будет просто отложенная война", — добавил он. Напомним, ВСУ каждый день работают над тем, чтобы полностью выгнать кафиров из нашей земли. Украинские воины уже отбили у россиян территории размером с Данию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.