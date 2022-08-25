В Николаеве и Киевской области в ночь на 25 августа были слышны звуки взрывов. Там объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. "В Николаеве раздаются взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога", — отметили журналисты. В свою очередь глава Киевской ОВ Алексей Кулеба проинформировал, что несколько звуков взрывов были слышны в одной из общин Вышгородского района. "Данные уточняем. Экстренные службы уже работают", — добавил чиновник. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Как только начинают выть сирены, нужно немедленно пройти в укрытие и оставаться там пока не будет отбоя. Напомним, в ночь на 25 августа в Днепре и Кривом Роге во время воздушной тревоги слышались звуки взрывов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.