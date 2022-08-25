В Херсоне в районе Антоновского моста прогремели взрывы. Практически тут же вспыхнул пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. По данным СМИ, звуки были слышны около 05:00 утра 25 августа. "В Херсоне в районе Антоновского моста – взрывы. Сейчас в той стороне что-то горит", – отметили журналисты. Напомним, Вооруженные силы Украины ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что атака получилась настолько мощной, что сдетонировали снаряды в КамАЗах, в результате чего были повреждены бетонные конструкции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.