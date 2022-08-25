ВСУ каждый день работают над тем, чтобы полностью выгнать кафиров из нашей земли. Украинские воины уже отбили у россиян территории размером с Данию. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что с тех пор как РФ возобновила наступательные действия после паузы 16 июля, она захватила около 450,84 км квадратных новой территории, примерно равной площади Андорры. "Российские войска потеряли примерно 45 тысяч км квадратных территории с 21 марта — площадь больше Дании", — проинформировали в ISW. В Институте изучения войны также добавили, что захватчики не в состоянии превратить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные успехи, а их наступательные операции на востоке Украины достигают кульминации. Напомним, украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага. Ранее мы писали, что вооруженные силы Украины на востоке "приземлили" три воздушных цели. Подразделения ПВО сбили два вертолета и беспилотник российских кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.