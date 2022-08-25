Гороскоп до конца этой недели с 25 по 28 августа расскажет о знаках Зодиака, которым может сильно повезти. Новым прогнозом на неделю со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Лев Львы будут зажигать на работе. Многие возьмут на себя ответственность за дорогостоящий проект. Это будет огромным риском, потому астролог советует все тщательно просчитывать и доверять своей интуиции. Стрелец У Стрельцов будут напряжены краткосрочные рабочие поездки. Но вы можете многое решить, и это поднимет ваш авторитет в глазах ваших руководителей. Возможно романтическое знакомство с иностранцем (иностранкой). Рыбы Находящиеся в поиске работы представители Рыб на этой неделе получат бизнес-предложение. А вот если планируете оформлять поездку за границу, не торопитесь – могут возникнуть непреодолимые обстоятельства. Ранее астролог также предупредила, что значит переход Меркурия в Весы. Кроме того, мы писали о подробном прогнозе на август 2022 для каждого знака Зодиака.