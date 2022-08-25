Сегодня, 25 августа, в Украине будет сухо и жарко. В некоторых регионах прогнозируются порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадков не прогнозируется, однако возможна переменная облачность. В восточных и юго-восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории будет спокойно, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+19, днем +30+32 градуса; на западе ночью +15+18 градусов, а днем +30+33; в восточных областях ночью +17+20, днем +32+35 градусов; на юге страны ночью +19+22 градуса, а днем +31+33; в центральных областях ночью +16+18, днем +29+32 градуса. Погода в Киеве В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +17+19, а днем +30+32 градуса. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на ближайшую неделю. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.