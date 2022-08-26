Россия несет полную ответственность за циничные обстрелы Запорожской АЭС. Действия государства-террориста могут привести к роковым последствиям. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что военные РФ милитаризовали атомную электростанцию, хотя она расположена вдали от линии фронта и не достижима для обстрелов ВСУ. В ISW не сомневаются, что именно государство-террорист ответственно за цинические атаки на ядерный объект. "Неспособность россиян предоставить однозначные доказательства обстрела, в проведении которого они обвиняют Украину, заслуживает внимания. Поскольку РФ контролирует территорию и может предоставить более убедительные доказательства гораздо легче, чем Украина", – пояснили в Институте изучения войны. Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети. При этом жителей Энергодара призвали пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе – в пределах нормы. Позже стало известно, что Запорожская АЭС возобновила соединение с воздушной линией ПЛ-750 кВ "Днепровская". К слову США призвали прекратить все военные действия вокруг Запорожской АЭС и создать в районе станции демилитаризованную зону. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.