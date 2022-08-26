В новом пакете помощи Соединенных Штатов есть пункты, которые принесут много сюрпризов. Речь идет о "трех позициях", которые не озвучили публично. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live". "Во вчерашнем пакете от Байдена (президента США Джо Байдена — ред.), если хорошо рассмотреть, написано: "Три позиции, которые не раскрываются". И мы их не раскроем. Именно в этом будет море сюрпризов", — отметил чиновник. Арестович также указал, что после встречи "Рамштайна 4" союзники не говорят, какое вооружение дают Украине. В частности, потому, что россиянам не следует знать, что есть в ВСУ. Кроме того, он рассказал, что в новом пакете помощи есть контрбатарейные радары и 245 тысяч снарядов. Напомним, ранее было раскрыто содержание нового пакета военной помощи Украине на рекордные около 3 млрд долларов. Как считают в Пентагоне, благодаря военным поставкам, Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.