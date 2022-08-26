В Германии намерены очень важно подходить к вопросу поставки Украине современного вооружения. Берлин не хочет, чтобы война переросла "в совсем другой конфликт". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Укринформ, обнародовавшее выдержку из заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Политик отметил, что целью остается невозможность победы Путина в войне, а также сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. "Президент США (Джо Байден – ред.) сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, который мы все придерживаемся. И поэтому мы смотрим, что делают другие" , – сказал Шольц. Канцлер подчеркнул, что Германия будет действовать так, чтобы российско-украинская война не переросла в "совсем другой конфликт". В то же время, политик подтвердил, что Берлин будет продолжать поставлять Киеву системы тяжелого вооружения, в частности гаубицы, РСЗО и системы ПВО IRIS-Т. Напомним, Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу сухпайков. До этого Германия передала Украине первые три зенитных самоходных установки Gepard. Также ВСУ получили несколько тысяч боеприпасов к ним. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.