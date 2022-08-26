Недалеко от побережья Турции нефтяной танкер Karakuz, плывущий в Грецию под российским флагом, столкнулся с лодкой. На борту легкомоторного судна находились два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah. Журналисты отмечают, что инцидент произошел около 21:00 по местному времени 25 августа напротив пролива Дарданеллы, соединяющего Мраморное и Эгейское моря. Капитан 140-метрового танкера проинформировал об аварии береговой охраны Турции, которая отправила на место происшествия буксир и спасательную шлюпку. В результате столкновения никто не пострадал. Однако катер получил повреждения. Легкомоторное судно отбуксировали к турецкому полуострову Галлиполи. Напомним, в Турции грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в толпу после столкновения с дома автомобилями. В результате ДТП десятки человек погибли и пострадали.