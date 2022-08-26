В Николаеве в ночь на 26 августа слышали звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. По данным СМИ, взрывы прогремели около 03:39 часов. Граждан известили об угрозе ракетного удара за несколько минут до этого. Стоит отметить, что местные жители, как только услышали оглашение воздушной тревоги, должны немедленно пройти в урит и находиться там, пока не прозвучит сигнал отбоя. Напомним, в Одессе вечером 25 августа был слышен звук взрыва. Однако в городе и области не объявили воздушную тревогу. Кстати, штормовая погода в Черном море заставила оккупантов сократить число ракетоносителей. Однако опасность ударов по украинским городам сохраняется. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.