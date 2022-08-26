Штормовая погода в Черном море заставила кафиров сократить число ракетоносителей до двух — надводного и подводного. Однако опасность ударов по украинским городам сохраняется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Военные отметили, что в то же время количество "Калибров" врага уменьшилось до 12. "Тем не менее и ракетная угроза, и минная опасность не теряют актуальности", — подчеркнули в ОК "Юг". Там призвали граждан не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, быть бдительными, здравомыслящими и не испытывать судьбу в запрещенных для посещения местах. Напомним, в Одессе вечером 25 августа был слышен звук взрыва. Однако в городе и области не объявили воздушную тревогу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.