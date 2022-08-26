Гороскоп к концу августа обещает неожиданные повороты и изменения в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Для некоторых этот период станет самым счастливым летом, и они почувствуют себя центром Вселенной. Астрологи назвали знаки зодиака, которым конец августа принесет счастливые перемены. Об этом сообщает SantePlus. Овен Солнце у Леви поможет Овнам развить свои творческие способности, любовь и удовольствие. Они начнут прислушиваться к своему внутреннему ребенку и обретут с ним гармонию. Для получения максимума пользы от этого периода придется уйти на небольшой риск и покинуть привычную зону комфорта. Но желание получить что-то новое обернется чувством большей свободы в своих движениях и уверенностью в своих силах. Лев Конец августа будет благоприятным для Льва, поскольку Солнце будет находиться в их знаке Зодиака. Они будут наполнены энергией, радостью и наполненностью. Чтобы достичь поставленных целей, Львам нужно набраться решимости и именно это обернется счастливыми переменами. Это поможет избавиться от всех ограничений на пути к исполнению желаний. Дева Девы в конце августа будут ощущать энергию и интеллектуальную силу. Меркурий будет благоприятно влиять на этот знак – интеллектуальные и умственные способности возрастут в десять раз, а это поможет добиться успехов. Девы откроют новые грани своей личности, они смогут раскрыть свой потенциал и разобраться в самых сложных ситуациях. Анализ прошлого и неожиданное путешествие даст мощный толчок планам на будущее. Кстати, раньше мы писали о том, кому из знаков Зодиака вторая половина августа может доставить хлопоты и неприятности. А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака имеет шанс разбогатеть до конца лета.