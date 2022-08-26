С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине 44,1 тысяч преступлений. Из них более 30 тысяч военных и 14 тысяч – против национальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора. Так, с 24 февраля зарегистрировано 30097 преступлений агрессии и военных преступлений. Речь идет о: нарушение законов и обычаев войны; планирование, подготовку или развязывание и ведение агрессивной войны; пропаганду войны Кроме того, в ОГП зафиксировали 14 038 преступлений против национальной безопасности Украины, а именно: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность; коллаборационная деятельность; пособничество государству-агрессору; диверсии. К слову, по магистральным делам по агрессии против Украины подозреваются 624 представителя руководства РФ — министры, депутаты, военное командование, руководители правоохранительных органов, разжигатели войны и пропагандисты. Напомним, с начала полномасштабного вторжения России погибли 376 украинских детей. В то же время в результате действий оккупантов получили ранения 733 несовершеннолетних. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.