Президент России Владимир Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации. На это указывает подписанный диктатором указ об увеличении армии РФ. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Объявления относительно скромной (однако, вероятно, недостижимой) цели увеличения конечной силы убедительно свидетельствуют о том, что Путин решительно настроен избежать полной мобилизации", — отметили аналитики. В то же время, в ISW уверены, что Кремль вряд ли сформирует достаточные силы для достижения конечной численности более 1 150 000 солдат, как это предусмотрено указом. Однако, по мнению экспертов, РФ может использовать осенний призыв в октябре 2022 года (в том числе на оккупированных территориях Украины), чтобы привлечь около 130 тысяч человек на смену потерям. "Увеличение боевой мощи России во всяком случае будет не очень большим", – добавляют в Институте изучения войны. Напомним, в Министерстве обороны Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина об увеличении армии государства-агрессора. Посоветовали закупить больше мешков для трупов. К слову, с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла около 45 850 своих военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.