В Украине более четырех тысяч школ подали заявку на подключение Wi-Fi в укрытиях. Из них почти тысяча – уже имеют доступ в интернет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. "4032 школы подали заявки на участие в программе "Wi-Fi в укрытиях". 962 учебных заведения уже имеют интернет в укрытиях, другие — получат его уже вскоре", — отметил чиновник. Федоров подчеркнул, что для получения оборудования для Wi-Fi представителю учебного заведения необходимо заполнить онлайн-форму. В свою очередь владельцы телеком-бизнеса могут оформить заявку, перейдя по ссылке. Напомним, в Украине запустили проект по оснащению укрытий в учебных заведениях по скоростному интернету. Ранее мы писали, что для учителей разработали алгоритм действий во время воздушной тревоги. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.