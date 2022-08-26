В Украине сегодня, 26 августа, погода будет жаркой. При этом ожидается дождь и штормовой ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране прогнозируют облачность почти без осадков. Днем в Приазовье местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с, в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+17, днем +30+32 градуса; на западе ночью +13+16 градусов, а днем +29+32; в восточных областях ночью +17+19, днем +31+33 градуса; на юге страны ночью +19+21 градус, а днем +29+32; в центральных областях ночью +14+18, днем +30+32 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице небольшая облачность, без осадков. Ветер восточного направления 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем +30+32. Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.