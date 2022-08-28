В Турции сегодня, 28 августа, днем туристический автобус упал в обрыв в Прибрежной провинции Бурса. В результате происшествия погибли пять человек, еще 38 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet. По предварительным данным, водитель потерял управление над автобусом и выехал в обрыв из-за повреждения тормоза. Автомобиль около 20 метров волочился вниз обрывом, пока не врезался в дерево. Водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, еще два человека — по дороге в больницу. Всех пострадавших госпитализировали. Турецкие правоохранители уже начали расследование аварии. В настоящее время проходит судебно-медицинская экспертиза тел погибших и техническая экспертиза автобуса.

ДТП в Турции (milliyet.com.tr) Напомним, вчера, 27 августа, на востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.