Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза вряд ли единогласно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие", — сказал он. В то же время Боррель отметил, что следует пересмотреть способ получения виз некоторыми гражданами РФ, в частности, кремлевскими олигархами. "Мы должны быть более выборочными", — добавил глава дипломатии ЕС. К слову, министры иностранных дел Европейского Союза 31 августа обсудят введение ограничений на выдачу виз гражданам России. Напомним, запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии. Эти страны хотят, чтобы она была введена на уровне ЕС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.