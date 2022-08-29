Из-за восстановления пути вблизи Тернополя в результате схода с рельсов грузового поезда, десятки поездов будут направляться с задержкой ориентировочно 4-5 часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци". УЗ обновила перечень задерживаемых в пути поездов: №706 Пшемысль – Киев; №120 Львов – Запорожье; №258/260 Ивано-Франковск – Чернигов, Сумы; №26/236 Ворохта, Черновцы – Одесса; №58/60 Чоп, Ворохта – Киев; №12 Львов – Одесса; №82 Ужгород – Киев; №50 Трускавец – Киев: №36/38 Пшемысль, Ужгород – Одесса; №56 Ясиня – Киев; №715 Пшемысль – Киев. А также следующие рейсы обратных направлений: №55 Киев – Ясиня; №705 Киев – Пшемысль; №26/236 Одесса – Ворохта, Черновцы; №81 Киев – Ужгород; №36/38 Одесса – Пшемысль, Ужгород; №57/59 Киев – Ворохта, Чоп; №49 Киев – Трускавец; №12 Одесса – Львов; №41 Днепр – Львов; №120 Запорожье – Львов; №21 Харьков – Львов; №86 Запорожье – Львов. При этом поезда львовского направления, не следующие через Хмельницкий — Тернополь, следуют графику. Напомним, в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В этой связи будет ограничено движение для всех поездов Львовского направления. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.