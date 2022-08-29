Вице-премьер Ирина Верещук во время рабочей поездки в Николаев 28 августа посетила место компактного проживания ВПЛ в одной из местных общеобразовательных школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию. "Заведение стало прибежищем для переселенцев из разных районов Николаевской области. Люди обеспечены всем необходимым для жизни: бесплатным полноценным питанием, лекарствами, средствами гигиены, одеждой, обувью. С ними работают медики и психологи", — отметили в министерстве. Отдельное внимание было уделено школьникам, которые уже через несколько дней будут присоединены к онлайн-классам и будут продолжать обучение с помощью компьютерной техники школы. Дети начнут обучение вовремя Верещук передала детям гуманитарную помощь, где есть все необходимое для старта учебы. "Сейчас десятки тысяч наших детей оказались далеко от своих родных школ. Но, несмотря ни на что, учебный год для них должен начаться вовремя", — сказала она. Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев запустил опрос для находящихся в Украине родителей. Согласно результатам этого опроса, более половины родителей выбирают дистанционное обучение для своих детей.