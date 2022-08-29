Кабинет министров намерен вдвое увеличить компенсацию тем людям, которые приютили внутренних переселенцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по реинтеграции Ирины Верещук на пресс-подходе в Николаеве. "Мы обсудили вопрос внесения изменений в постановления, а это уже юрисдикция Кабинета министров Украины. Когда мы говорим о том, что люди ждут, что программа "Убежище" будет работать, она будет работать настолько, что не 450, а 900 гривен будут обязательно язковыми как компенсация от государства, чтобы люди разместили у себя очередных переселенцев", — отметила она. Отметим, на сегодняшний день те, кто приютил у себя переселенцев, ежемесячно получают компенсацию в размере 450 гривен. Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России более 10-ти тысяч внутренних переселенцев нашли работу по государственной программе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.