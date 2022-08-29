Авианосец Королевского флота Великобритании HMS Prince Of Wales испытал значительную техническую неисправность вскоре после отплытия в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Британские журналисты отмечают, что по неподтвержденным данным, у крупнейшего корабля страны произошло повреждение гребного вала правого борта. В настоящее время авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, который полностью заработал только в прошлом году, стоит на якоре к юго-востоку от острова Уайт. "HMS Prince of Wales остается в зоне учений на южном побережье, пока идет расследование новой механической проблемы", — сказал представитель Королевского флота. В Sky News проинформировали, что самый большой корабль Великобритании 27 августа отправился из британского Портсмута в рамках миссии по отработкам "сделок с использованием самолетов-невидимок и БПЛА у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне". Он должен был посетить Нью-Йорк и Галифакс со скоростными реактивными самолетами F-35 и беспилотными летательными аппаратами. Напомним, Великобритания в скором времени передаст Украине несколько военных кораблей. Наши военные уже проходят соответствующие учения на них.