Нардеп-коллаборант Алексей Ковалев был застрелен в Железном Порту Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook. "Появилась информация, что в Железном Порту застрелили экс-нардепа предателя Алексея Ковалева. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", — написал он. Ковалев после захвата Херсонской области не уехал оттуда и начал сотрудничать с оккупантами. Он занял должность заместителя главы в незаконно созданном Россией "правительстве Херсонской области". В апреле ДБР возбудило против нардепа уголовное дело, а в июле ему объявили подозрение в государственной измене. Позже суд арестовал имущество коллаборанта, а на телеканале депутата провели обыски. Также правоохранители устанавливают, причастен ли Ковалев к незаконному вывозу украинского зерна и соли в РФ. Кроме того, имущество Ковалева было передано в управление АРМА. Общая сумма арестованного составила более 18,5 млн. гривен. Кабинет министров также просит СНБО ввести санкции против Ковалева.