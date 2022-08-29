В Херсонской области российские оккупанты пытаются возвести понтонную переправу через реку Днепр вплотную к Антоновскому мосту, ранее выведенному из строя ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы". Журналисты-расследователи обнародовали спутниковые снимки Planet Labs. Они рассказали, что по состоянию на 27 августа вражеским войскам удалось построить 620 метров переправы – почти до середины моста. Первые признаки строительства переправы были зафиксированы 19 августа.

Фото: Спутниковый снимок Антоновского моста ("Схемы") Переправа – мишень для ВСУ К слову, о планах российских кафиров 23 августа рассказали в британской разведке. Тогда было отмечено, что понтонная переправа будет мишенью для ВСУ. "Эта переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком. В течение нескольких недель российские силы возлагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромом", — указали разведчики. Напомним, 19 июля Антоновский мост был обстрелян. После этого стало известно, что он поврежден, но пригоден для эксплуатации. В ночь на 27 июля ВСУ нанесли еще один удар по мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто. Недавно наши воины ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в русскую колонну с боеприпасами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.