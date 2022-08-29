Попытки российских кафиров аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают. Враг по-прежнему терпит неудачу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка. Чиновник напомнил, что страна-агрессор хотела захватить Киев за три дня, а Донбасс — до 9 мая, затем — хотя бы до сентября. "Ни один из этих планов не сработал. Как ни сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов", — подчеркнул Подоляк. Кроме того, советник главы ОП отметил, что России также не удастся взорвать западную поддержку Украины газовым шантажом. Ранее мы писали, что глава Луганской ОВ Сергей Гайдай заявил, что россияне не смогут провести так называемые "референдумы" в захваченных районах 11 сентября 2022 года, поскольку ВСУ разрушат все их планы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.