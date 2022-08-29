Во временно оккупированном Мариуполе россияне срочно проводят "реконструкцию" разрушенного Драмтеатра. Хотят скрыть убийство около 600 гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко. "Оккупанты хоронят собственное военное преступление. Торопятся ликвидировать все следы и доказательства. Прикрываясь "исторической ценностью", — отметил чиновник. Андрющенко подчеркнул, что Драматический театр не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности — "как и все типовые сооружения советского периода". "Единственная историческая ценность возникла в момент падения двух бомб. И именно эту историческую ценность пытаются сейчас скрыть оккупанты", — добавил советник мэра Мариуполя. Напомним, в марте российские военные сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе, где скрывались сотни людей. После чего Мариупольский городской совет со ссылкой на данные свидетелей сообщил, что под завалами погибли около 300 человек. Впоследствии журналисты Associated Press, проведшие собственное расследование, проинформировали, что жертвами в результате бомбардировки Драмтеатра стали около 600 человек. При этом сами российские оккупанты продолжают скрывать количество погибших в Мариуполе. Они снизили число погибших под завалами Драмтеатра в 25 раз. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.