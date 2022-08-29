В Черном море ныне находится 3 российских корабля-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель. Суммарное количество ракет составляет до 20 "Калибров", — отметили военные. Кроме того, в ОК "Юг" рассказали, что для массовости на дежурство россияне добавили большой десантный корабль. Следовательно, угроза ракетных ударов, диверсионных мер и проявлений, как и артиллерийских обстрелов, в районах географически достижимых вражескими средствами поражения остается актуальной. Наши воины призывали не пренебрегать сигналами воздушных тревог и учитывать, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях. "Будьте сознательны и внимательны, не оставляйте без информирования компетентных органов подозрительную деятельность, предметы или лиц", — добавили в Оперативном командовании "Юг". Напомним, украинская авиация продолжает мощно избивать по российским оккупантам. ВСУ 28 августа уничтожили много живой силы и техники врага на юге. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.