Россия продолжает предпринимать цинические попытки помешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Государство-террорист начало внедрять стратегии, подобные тем, которые использовал Иран. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что таким образом оккупанты пытаются задержать прибытие сотрудников Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС. "МАГАТЭ собрало миссию в составе руководителя Рафаэля Мариано Гросси и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран", которые на следующей неделе посетят Запорожскую атомную электростанцию для наблюдения", — пишут в ISW. Однако, как указывают в Институте изучения войны, РФ добилась исключения из состава миссии США и Великобритании, назвав их "несправедливо пристрастными". "Манипулирование национальностью инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран давно использует, чтобы скрыть препятствия миссиям", – пояснили аналитики. В ISW также добавили, что, по данным украинских официальных источников, россияне пытают сотрудников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ о: нарушение безопасности на станции; то, что РФ пытается ограничить присутствие украинских сотрудников на ЗАЭС, то, что оккупанты начали собирать подписи жителей Энергодара с требованием "прекратить украинские обстрелы" для предоставления инспекторам. Напомним, в Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. Кроме того, заместитель госсекретаря США призвала Россию немедленно прекратить военные действия вокруг ЗАЭС. Ведь они создают риск ядерного инцидента и утечки радиации, которые могут представлять опасность не только для Украины, но и для соседних стран. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.