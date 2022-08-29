Сегодня, 28 августа, российские оккупанты обстреливали Орехов Запорожской области около 14 часов. Пострадали три человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram. По его словам, город россияне обстреливали из артиллерии и ракетных систем залпового огня. "В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь", – рассказал Старух. Он также добавил, что пострадавшие госпитализированы в Запорожье, где они получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. При этом, по словам Старуха, за последние 6 часов в Орехове зафиксировали более 200 прилетов. Вспыхнул пожар в центре города. "Подразделения ГСЧС совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", — рассказал глава ОВА. Напомним, утром в воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня Орехов Запорожской области. Позже стало известно о новом ударе по Орехову, во время которого оккупанты применяли зажигательные снаряды. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.