Российские оккупанты утром 29 августа обстреляли Харьков. Враг применил для атаки кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. "С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова", — отметил мэр. Терехов рассказал, что враг избивал по частному сектору кассетными боеприпасами. Они запрещены Женевской конвенцией. Пока информации о жертвах или пострадавших в результате атаки российских кафиров нет. Напомним, вечером 28 августа россияне нанесли два ракетных удара по Харькову. В результате обстрела было разрушено одно административное здание. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.