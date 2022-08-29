Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову в воскресенье, 28 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Игоря Терехова. "Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет", — написал он. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что "прилет" был в Киевском районе Харькова. По его словам, трехэтажное здание в центре частично разрушено. "Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление кафиров, предварительно — попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители", — написал он. Напомним, сегодня в Харькове прогремела серия взрывов. 28 августа оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области из РСЗО. Погибла мирная жительница города. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.