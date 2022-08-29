Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания пяти бригадам и одному зенитному ракетному полку Сухопутных войск Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы №606/2022 и №607/2022, обнародованные на сайте главы государства. Соответствующие документы Зеленский подписал "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины". Следовательно, президент постановил присвоить: 3 отдельной танковой бригаде почетное наименование "Железная" и в дальнейшем именовать ее — 3 отдельная танковая Железная бригада; 60 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Ингулецкая" и в дальнейшем именовать ее — 60 отдельная пехотная Ингулецкая бригада; 61 отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Степная" и в дальнейшем именовать ее — 61 отдельная пехотная Степная бригада; 68 отдельной егерской бригаде почетное наименование "имени Олексы Довбуша" и в дальнейшем именовать ее — 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша; 110 отдельной механизированной бригаде почетное наименование "имени генерал-хорунжого Марка Безручко" и в дальнейшем именовать ее — 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко; 1129 зенитном ракетном полку Сухопутных войск ВСУ почетное наименование "Белоцерковский" и в дальнейшем именовать его — 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Мазепа" корвета класса Ada, строящегося для ВМС ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.