В Украине сегодня погода будет жаркой, днем до +33 градусов. В некоторых областях ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня ночью в восточных, северо-восточных, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+18, днем +29+33 градуса; на западе ночью +14+18 градусов, а днем +25+29; в восточных областях ночью +16+19, днем +30+33 градуса; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +31+34; в центральных областях ночью +15+18, днем +30+33 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15+17 градусов, а ночью +24+26. Напомним, что недавно синоптики предупредили, что с наступлением осени погода может резко измениться, украинцев ожидают похолодания. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.