Гороскоп на ближайшую неделю, с 29 августа по 4 сентября 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которых ждет жизненный переворот буквально сегодня-завтра. И таких знаков – только два! Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Овен будет "фонтанировать" Астролог говорит, что у Овнов сейчас период творческого авантюризма. "Председатель просто фонтанирует разнообразными идеями привлечения денег", — прогнозирует астролог. Кроме того, у вас сейчас на горизонте появится объект любви, от которого будет сносить голову. "Ждите проявление жестов внимания от очень влиятельных людей", — добавила эксперт. Тельца ждет карьерный прорыв По словам Арины Артуровны, у Тельцов в повестке дня этой недели: карьера и финансы. Работа сейчас занимает большое количество времени. "Как физически так и мысленно – вы полностью в работе", — отметила эксперт. Также вероятна очень важная командировка за границу, или встреча с иностранными партнерами. "Многих Тельцов ждет карьерное продвижение на этой неделе", – прогнозирует астролог. Ранее астролог также сделала предупреждение о августовском новолунии в Деве. Также читайте обо всех важных событиях, которые произойдут в августе 2022 года.