Ситуация на захваченной россиянами Запорожской АЭС сложна. Однако есть надежда, что станция вернется под контроль НАЭК "Энергоатом" и Международное агентство по атомной энергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона. Чиновник отметил, что радиационный фон на ЗАЭС соответствует норме, но сохраняется высокий риск аварии из-за непредвиденных действий оккупантов. Враг продолжает обстрелы станции из минометов, есть попадание в один из объектов. "Чем быстрее территория ЗАЭС будет демилитаризована, тем быстрее стабилизируется ситуация безопасности. Есть надежда, что ЗАЭС вернется под контроль "Энергоатома" и МАГАТЭ, а оккупанты выведут вооруженные подразделения с территории атомной станции, будут соблюдать международные нормы ведения войны", — сказал Старух. Он сообщил, что на территории ЗАЭС продолжают находиться военные РФ. Местные жители уже по звуку могут отличить, когда слышен "выход" снаряда и буквально через несколько секунд "приход". Это свидетельствует о том, что враг обстреливает станцию и город с небольшого расстояния. "Оккупант должен уйти из ЗАЭС — вот задача МАГАТЭ", — подчеркнул глава ОВА. Напомним, США в вопросе обстрелов Запорожской АЭС придерживаются позиции, которую огонь вокруг станции ведет Россия. К слову, Вашингтон поддерживает остановку ядерных реакторов на ЗАЭС в целях безопасности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.